Nella giornata dello scorso mercoledì, gli Agenti del Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido, unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e un’ unità cinofila di Vibo Valentia, sono stati impegnati in servizi ricadenti nel progetto focus ‘ndrangheta finalizzato al contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

Ad inizio mattina è stato presidiato l’ingresso degli studenti presso l’Istituto per Geometri sito in questa via Melito di Porto Salvo senza rilevare alcuna irregolarità.

Nel proseguo, il personale impiegato ha effettuato una ampia ispezione dei terreni adiacenti i caseggiati di Traversa Isonzo alla ricerca di sostanza stupefacente occultata senza alcun esito.

Successivamente gli Agenti si sono recati nel rione Fortuna del quartiere Lido dove hanno ispezionato gli spazi pubblici della zona alla ricerca di stupefacente occultato. Qui il fiuto del cane Floyd ha guidato i poliziotti nei pressi di una stretta canalina di scolo di un muro di contenimento. Con non poche difficoltà, dovute alla profondità della fessura, gli operanti sono riusciti ad estrarne un involucro in cellophane, sotto vuoto, contenente sostanza erbacea.

I successivi accertamenti esperiti presso il locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno evidenziato che la sostanza contenuta nell’involucro era stupefacente del tipo marijuana per un peso di gr. 69,14.

L’involucro è stato posto in sequestro a carico di ignoti.