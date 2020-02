Forte scossa di terremoto nel cosentino di intensità secondo l’INGV di magnitudo 4.4 con epicentro a Rende. Allo stato attuale non si registrano danni a persone. Sezione in aggiornamento

L’altra di magnitudo 3.4 lungo la costa Tirrenica meridionale, intorno alle 16.56. L’epicentro è stato registrato nel Tirreno meridionale ad una profondità di 7 Km.



A Rende cittadini in strada

A Rende, in particolare, la scossa è stata sentita in modo particolare dalla popolazione. Molte persone che si trovavano in casa o in esercizi commerciali, si sono precipitati in strada per la paura di altre scosse. In alcuni supermercati la merce esposta è caduta dagli scaffali. Al momento non si hanno notizie di feriti o di danni gravi.

Evacuati pronto soccorso e Comune

In particolare, al Comune di Cosenza era in corso una seduta della Commissione sanità con il coordinaore della task force dell’Asp. Il sisma ha determinato un fuggi fuggi generale verso l’esterno anche dei dipendenti comunali impiegati negli uffici. Evacuato anche il pronto soccorso della città. I pazienti sono stati accompagnati all’uscita nel punto di raccolta. Il deflusso è stato composto e non si sono registrati episodi di panico né problemi ai degenti. Numerose persone si sono riversate nelle strade. Ai piani alti si è registrata anche la caduta di alcuni suppellettili. Tanta la paura in una giornata già carica di tensione a causa del susseguirsi delle notizie sulla diffusione del coronavirus. Intanto, la Protezione civile e i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche sulla staticità degli edifici.

La polizia municipale ha già avviato, insieme al sindaco Mario Occhiuto, un’attività di monitoraggio nel centro storico per la verifica di eventuali crolli. Al momento non si segnalano danni alle persone.