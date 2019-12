“Con l’approvazione della proposta a mia firma di modifica della legge di riordino del servizio di gestione dei rifiuti si attribuisce, finalmente, piena operatività su questo tema alla Città Metropolitana di Reggio Calabria”. È quanto dichiara il Consigliere regionale Francesco D’Agostino a margine dell’odierna seduta consiliare di Palazzo Campanella.

“Già nello scorso mese di maggio – prosegue – il Consiglio regionale aveva provveduto ad attribuire competenze ampie all’Ente metropolitano in questa materia. Tuttavia, mancavano nel testo approvato ancora alcune specificazioni necessarie per completare il quadro delle deleghe, con particolare riferimento alla gestione operativa del settore. A questo punto, la Città Metropolitana è nelle piene condizioni di poter svolgere il proprio ruolo al servizio di un comparto delicato e strettamente legato al benessere dei territori e dei cittadini. Un intervento normativo, va sottolineato, che l’Ente di Palazzo Alvaro aveva sollecitato per superare le criticità riscontrare nell’ultimo periodo. Proprio in questo senso, i disagi subiti dai cittadini si sarebbero potuti evitare se la Città Metropolitana fosse stata già pienamente operativa in questo settore”