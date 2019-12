Francia, 100 sciatori bloccati su una seggiovia recuperati usando anche l’elicottero

A Serre Chevalier intervento del Soccorso alpino e della gendarmeria francese, anche con l’auslilio di un elicottero, per portare a terra i passeggeri della seggiovia di Saint-Chaffrey che è rimasta bloccata per un guasto. I passeggeri coinvolti, tra cui alcuni turisti italiani, fanno sapere i soccorritori, sono 97. Il soccorso è terminato dopo due ore, alle 17:15, e non sono stati necessari interventi sanitari. Serre Chevalier, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, situata nella parte meridionale delle Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, all’interno del Parco nazionale des Écrins, nel dipartimento dell’Hautes-Alpes, si estende sui comuni di Briançon, Puy-Saint-Pierre, Saint-Chaffrey, La Salle les Alpes e di Monêtier-les-Bains. È collocata nella valle della Guisane. È la più grande stazione di sport invernali delle Alpes du Sud sia per il chilometraggio delle piste che per numero di visitatori.