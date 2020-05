Gli iscritti al circolo FDI “Pino Rauti” di Cittanova rivolgono le congratulazioni e un sentito augurio di buon lavoro a Denis Nesci, persona di grande esperienza, competenza e con un profondo legame con il territorio.

La sua nomina a commissario provinciale, la riteniamo un importante opportunità per il territorio e per i circoli di Fdi della provincia di Reggio Calabria, che grazie alla sua esperienza politica ed alla sua comprovata competenza e serietà, potrà e saprà contribuire concretamente alla organizzazione di Fratelli d’Italia sul territorio nella nostra provincia, affinché con un azione politica incisiva persegua la ripresa e la crescita della nostra provincia e del meridione, specie in questi momenti di difficoltà e di grave crisi economica

Questo prestigioso riconoscimento politico, voluto dall’on. Giorgia Meloni, premia l’impegno costante profuso, in questi anni da Denis Nesci nella sua attività politica, ma anche per gli ottimi risultati ottenuti nelle varie competizioni elettorali di Fratelli d’Italia in tutta la regione, che hanno visto Densi Nesci impegnarsi senza mai risparmiarsi, sempre in prima linea a fianco dei componenti dei vari circoli provinciali e cittadini.

Siamo particolarmente grati a Denis Nesci per la sua disponibilità ad occuparsi del partito di tutta la provincia reggina, in questa particolare fase, è proprio perché ben conosce le problematiche della provincia e non, riteniamo, sarà certamente di garanzia per tutti.

I nostri migliori auguri, quindi, al nuovo commissario per un lavoro proficuo in vista delle importanti sfide che lo attendono e ci attendono nei prossimi mesi e anni e che devono vedere Fratelli d’Italia protagonista anche in tutta la provincia di Reggio Calabria, con la certezza che troverà in ognuno di noi la massima disponibilità e collaborazione

Un partito che dev’essere punto di riferimento per tutti coloro che cercano idee e prospettive diverse partendo dai temi locali fino alle questioni più generali.

Ed infine, ma non per ultimo, desideriamo ringraziare il commissario uscente, on. Edmodo Cirielli, per il lavoro svolto in questo anno.