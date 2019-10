Negli ultimi giorni, i Carabinieri di tutto il Comando Provinciale, sono stati impiegati in numerosi rastrellamenti, anche in orari serali e alle prime luci del giorno, nelle aree rurali dell’entroterra reggino, alla ricerca di armi, materiale esplodente e sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone aspromontane, ispezionando ampie zone boschive, casolari abbandonati, pozzi ed anfratti naturali. Ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di Platì, con la preziosa collaborazione dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso di un rastrellamento nell’area demaniale di “Monte Iacono Agro”, hanno rinvenuto 2 fucili di costruzione artigianale cal.36 privi di marca e matricola e 35 cartucce a pallini di varie marche occultati tra la fitta vegetazione. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di dei conseguenti accertamenti tecnici che saranno disposti dall’autorità giudiziaria.