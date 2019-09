Un furgone adibito ad officina mobile è stato dato alle fiamme sul monte Reventino, nel comune di Decollatura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Il furgone è stato trovato in una piccola radura in piena zona boscata, per questo l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per evitare il propagarsi delle fiamme al bosco circostante. All’interno del mezzo, nel vano posteriore, inoltre, è stata rinvenuta una bombola di Gpl aperta che è stata allontanata e posta in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini, considerato che l’incendio sarebbe di natura dolosa.