Furgone perde la mucca per strada mentre corre in strada e il video inedito dell’assurdo incidente diventa virale

Sul web è diventata virale una clip in cui un furgone perde la mucca mentre corre in strada. E’ il conducente che segue il mezzo che inizia a riprendere l’erbivoro mentre sporge la testa dal lunotto posteriore e poi mentre le porte si aprono e il mammifero cade dal furgone in corsa, che si è fortunatamente fermato evitando l’anuimale steso sull’asfalto, riuscendo tempestivamente a fermare. Fortunatamente, non è successo niente alla mucca. Poco dopo la caduta, l’animale si rialzò e vagò con calma dall’altra parte della strada. L’incredibile scena è stata girata con il cellulare vicino alla città di Srebrenik in Bosnia ed Erzegovina e postata sui social. E nessuno, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sarebbe accorto di nulla se il conducente dell’auto che seguiva non avesse attirato l’attenzione con segnali acustici. L’incidente è accaduto la mattina del 17 maggio. Ecco il video: https://youtu.be/f-WHZaHarNQ