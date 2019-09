Nelle scorse settimane diversi cittadini di San Marco Argentano, Comune del Cosentino, si sono rivolti all’ufficio di Polizia Municipale per denunciare il reiterato, quanto odioso, furto di fiori dalle lapidi all’interno del cimitero comunale. Gli agenti, visto il ripetersi del reato, che riguardava sopratutto le cappelle private e l’asportazione di fiori pregiati, hanno avviato le indagini per risalire all’autore del reato con diversi appostamenti visivi. Le accurate indagini della Municipale hanno permesso di identificare i responsabili dei furti – si tratta di due persone del posto – denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Cosenza. Gli agenti continueranno a monitorare il cimitero per evitare che vengano commessi ulteriori reati che sono davvero oltraggiosi del sentimento religioso all’interno dei luoghi di culto.