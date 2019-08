Si terrà il prossimo venerdì 9 agosto 2019 alle ore 18.00 presso il Palazzo Municipale del Comune di Taurianova, una cerimonia davvero particolare, un gemellaggio sportivo socio/culturale unico nel suo genere. Con il patrocinio dei due Comuni interessati Taurianova (RC) e Fontaniva (PD), si effettuerà presso la sede suddetta, un evento speciale, certamente raro nel suo genere, dove, appunto, saranno coinvolti due Comuni geograficamente lontanissimi, ma, viceversa, così vicini da “abbracciarsi” idealmente e ufficialmente attraverso un GEMELLAGGIO tra due realtà sportive e nel caso specifico tra due società ciclistiche. Infatti, dopo un lungo e proficuo interagire tra le parti con la condivisione di concetti sportivi, sociali, culturali e, soprattutto di pragmatica interpretazione dello sport ciclistico, naturalmente corredata da diversi incontri tra le parti, la G.S.C. Fontaniva residente nel Veneto e la A.S.D. Pane & Fantasia – Taurianova (Calabria) bella realtà da diversi anni punto di riferimento ciclistico taurianovese, hanno concordato, appunto, un gemellaggio che unirà le due compagini per un futuro ricco di programmi unitari da svolgere insieme con i principi sopra indicati.

Da precisare che, la G.S.C. Fontaniva è una storica società ciclistica del Veneto attiva da oltre 50 anni, la quale da sempre si è contraddistinta oltre alla mera attività sportiva anche per le lodevoli iniziative sociali che hanno consentito diverse raccolte economiche a fini umanitarie, nonché, parecchi elementi si sono cimentati in tour cicloturistici sempre per scopi benefici in tutta Europa e persino in Africa. Sarà nutrita la delegazione Veneta che aderirà al gemellaggio nel Comune sede dell’ufficialità di tale evento, probabilmente (salvo improrogabili impegni) ci sarà la presenza anche di una delegazione del Comune di Fontaniva che ad ogni modo sosterrà la delegazione con il Patrocinio dell’Ente Veneto. La cerimonia di apertura prevista per le ore 18.00 di venerdì 9 agosto, avrà in programma il saluto del Sindaco di Taurianova, dell’Assessore allo sport dello stesso Comune, interverranno naturalmente i due Presidenti delle società gemellate, i quali, sanciranno il gemellaggio con la firma in calce al documento unico redatto dalle stesse con lo scambio di pergamene a ricordo dell’evento. Altra iniziativa (questa volta sportiva) che culminerà il gemellaggio, sarà il giorno dopo (10 agosto), dove, sia la compagine Veneta che quella Calabrese, si cimenterà a sigillo di tale iniziativa ad una macro pedalata di oltre 200 km!!

Infatti, donne e uomini delle due società sportive (ma la pedalata è aperta a tutti coloro che vorranno unirsi…) effettueranno l’intero giro della Provincia di Reggio Calabria, si partirà da Taurianova e, pedalando e godendo dello spettacolo dei luoghi si attraverseranno dapprima la costa viola (Palmi – Scilla – Villa S.G.) sino a Reggio Cal. e poi tutta la costa Jonica (Melito P.S. – Africo – Locri) sino ad arrivare nel bellissimo borgo di Gerace ed infine sulle pendici dello Zomaro dove a conclusione tutti i componenti potranno rifocillarsi insieme alle famiglie e riunirsi così come dettato dai principi che lo sport coniuga e contempla. Appuntamento quindi per venerdì 9 agosto 2019 dove sin d’ora si invita la cittadinanza a partecipare, nonché tutte le Associazioni sportive, Sociali e culturali e di volontariato. Anticipatamente si ringraziano tutti gli Enti che hanno patrocinato tale manifestazione, gli sponsor e tutte le personalità che hanno contribuito.