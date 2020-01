Gerocarne, finisce in carcere Walter Loielo

Gerocarne (VV): Nella mattinata di oggi, giovedì, i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno eseguito un ordine di esecuzione pena a carico di LOIELO Walter, pregiudicato 29enne del posto.

Il giovane è stato raggiunto da un provvedimento da un provvedimento di unificazione di pene e conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Lo stesso deve espiare la pena di anni due e mesi quattro di reclusione per cumulo di due sentenze di condanna. I reati ai quali fa riferimento il provvedimento riguardano: furto aggravato in concorso, porto e detenzione di armi. L’arrestato è stato pertanto condotto alla Casa Circondariale di Vibo Valentia.