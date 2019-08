RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Durante l’ultimo Consiglio Comunale, si è parlato anche della nettezza urbana della città dove, in particolare, si sono registrati gli interventi dei consiglieri Perri e Scarfò.

La sottoscritta aveva lamentato che il servizio, espletato da Avr spa, non funziona perfettamente e molte aree del paese appaiono abbandonate e degradate. Il tutto, specificavo, è dovuto soprattutto a due situazioni: il periodo di ferie che ha reso gli operatori sotto organico, e le giuste proteste di questi che, nonostante il quotidiano lavoro, non percepiscono lo stipendio da ben quattro mesi. Quest’ultima situazione è di una gravità inaudita, perché non si può pretendere che un lavoratore venga impiegato in dei servizi particolari come questo e possa espletare tranquillamente il proprio lavoro senza la garanzia della dovuta retribuzione. Il Sindaco, a tal proposito, ha dichiarato di aver incontrato gli amministratori di Avr spa e che tra pochi giorni saranno pagate le spettanze di giugno.

Queste rassicurazioni appaiono insufficienti. Su questa situazione, l’Amministrazione prenda una posizione politica chiara e forte (anche perché il Comune è puntuale nei pagamenti e il capitolato d’appalto è stato aumentato di 700 mila euro annui) e intimi ad Avr di pagare gli operai e di dare loro quanto dovuto, anche in futuro, con puntualità, oppure di provvedere a pagare gli operatori autonomamente, detraendo la somma da quella da versare alla societa’ Avr, una procedura, questa, applicabile in quanto dettato nell art.5 del Dpr 207/10 e che rappresenta una strada già percorsa dall’Ente Comunale.

In ultimo chiedevo se corrisponde al vero l’insistente voce circolante che vuole altre quattro assunzioni in Avr per rafforzare il servizio, voce prontamente smentita dal Primo cittadino.

Sperando che la situazione venga sanata al più presto, la sottoscritta e tutto il gruppo degli “Innamorati di Taurianova”, vigileranno sull’evolversi dei fatti.

Consigliere Comunale

Perri Maria Teresa

Gruppo Consigliare

Innamorati di Taurianova.