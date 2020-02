«Le forze politiche presenti nel Consiglio comunale di Catanzaro devono assumersi la responsabilità di scegliere se, dopo la vicenda di Gettonopoli, tenere in piedi Sergio Abramo, gli altri colonnelli e i nuovi mercenari del centrodestra oppure se tornare al voto e ridare la parola agli elettori». Lo afferma, in una nota, la senatrice M5S Bianca Laura Granato, che nel merito annuncia un’iniziativa pubblica per venerdì 7 febbraio: a Catanzaro, alle ore 17 alla Casa delle Culture». «Non è possibile – sottolinea la parlamentare del Movimento 5 Stelle – assistere in silenzio al tradimento degli elettori che si sta consumando nella città capoluogo della Calabria. Questo è un caso di interesse nazionale. Nello specifico c’è una gravissima ferita della democrazia, che si allarga giorno per giorno a discapito dei cittadini. L’operazione che sta portando avanti il centrodestra è molto chiara: in attesa che arrivino i 40 milioni di euro di fondi Por per Agenda urbana, si sta preparando il terreno – denuncia l’esponente dei 5 Stelle – perché a gestirli sul piano dell’indirizzo politico sia Ivan Cardamone, protagonista dello svuotamento e del colpo di grazia all’economia del centro urbano, nonché noto delfino di Mimmo Tallini, storico “barone di palazzo”». «Le finte dimissioni dei consiglieri comunali forzisti, i vari cambi di casacca a sostegno del centrodestra, il “mercato acquisti” e la ricomposizione degli equilibri interni allo stesso schieramento – incalza la senatrice – hanno un solo obiettivo, quello di gestire in compartecipazione politica la montagna di soldi con cui il Comune di Catanzaro realizzerà gli interventi previsti per Agenda urbana. Noi siamo contrari a questi giochi di potere, che contrastiamo senza remore e a voce alta». «Confido – conclude Granato – che Nicola Fiorita, Fabio Celia e gli altri consiglieri comunali catanzaresi dimissionari a seguito dell’inchiesta Gettonopoli intendano, già dalla nostra iniziativa del prossimo 7 febbraio, proseguire con noi nella battaglia politica di smascheramento dell’asse Abramo-Tallini-Esposito-Parente, affinché si ritorni al voto e si restituiscano democrazia, dignità e libertà alla città di Catanzaro, che non merita di subire ancora questo regime».