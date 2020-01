Mercoledì 22 gennaio, alle ore 16,30 alla Casa delle Culture nel palazzo dell’ente Provincia, si terrà a Catanzaro un incontro pubblico del Movimento 5 Stelle sull’autonomia differenziata e sul futuro di infrastrutture e trasporti in Calabria. All’iniziativa, organizzata dalla senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, oltre alla parlamentare interverranno due tra i protagonisti politici degli argomenti proposti: Barbara Lezzi, già ministro per il Sud, e Agostino Santillo, al Senato capogruppo M5S della commissione Infrastrutture e Trasporti. «Assieme a loro – anticipa Granato – faremo il resoconto di quanto come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto in quasi 2 anni di legislatura e parleremo delle priorità della Calabria rispetto ai due temi dell’appuntamento». «Con le recentissime dimissioni dei consiglieri e degli assessori comunali catanzaresi di Forza Italia – commenta a margine Granato –, il sindaco Sergio Abramo è con le spalle al muro e non ha più credibilità politica, il che pesa come un macigno per la campagna elettorale della candidata forzista alla presidenza regionale Jole Santelli, alle cui spalle si starebbero facendo, secondo i bene informati, patti diabolici».