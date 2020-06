Giannetta (Forza Italia) alla “Commissione Salute della Conferenza delle Regioni”

Domenico Giannetta (Forza Italia) alla riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

Il consigliere regionale Domenico Giannetta – delegato per la Regione Calabria – ha partecipato alla “Commissione Salute della Conferenza delle Regioni” riunita in videoconferenza su un articolato ordine del giorno e presieduta dall’assessore alla Salute della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi.

“La sanità – afferma Giannetta – è un tema di fondamentale importanza su cui la Calabria è orientata a ottenere, in tempi rapidi, le risorse e le certezze necessarie per garantire il diritto alla salute dei cittadini. In tal senso, la presidente Jole Santelli sta facendo della tutela della salute il principale elemento di cambiamento per la ripartenza economica e sociale. Nei nuovi scenari che si delineano nella fase post covid-19 le Regioni stanno ricercando soluzioni performanti alle specifiche esigenze territoriali all’interno della normativa nazionale. In questa prima seduta – aggiunge l’on. Giannetta – ho acquisito gli elementi tecnici e politici, emersi dal confronto tra gli Assessori regionali alla Salute che saranno oggetto dell’imminente raccordo tra i Presidenti delle Regioni e il Governo nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni”. Durante i lavori il consigliere regionale è stato coadiuvato, sotto il profilo tecnico, dal responsabile per l’emergenza Covid -19 Antonio Belcastro.