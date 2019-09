Ottocentomila euro finiti nel gioco d’azzardo. Protagonista un promotore finanziario di Cosenza che ha truffato i tanti risparmiatori che avevano affidato a lui i loro soldi. Le accuse sono di autoriciclaggio, appropriazione indebita e sostituzione di persona. Il gip ha emesso, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un promotore finanziario accusato di aver raggirato risparmiatori per un importo di 800mila euro. L’indagine è partita a seguito della denuncia presentata da alcuni investitori. Le vittime avevano affidato a lui i loro risparmi per investimenti, ma secondo l’accusa l’uomo li avrebbe “giocati”. Dietro la promessa di operazioni remunerative avrebbe intascato il denaro senza mai investire in prodotti finanziari. Il promotore finanziario finito ai domiciliari avrebbe infatti utilizzato il denaro versandolo sui conti per il gioco d’azzardo. Tra l’altro avrebbe utilizzato i documenti delle vittime per poi lapidare tutto in giochi d’azzardo e scommesse.