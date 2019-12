La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica l’ingaggio del centrocampista classe ’97 Emanuel Gioia. Il calciatore, protagonista per tre stagioni consecutive con la maglia giallorossa, rientra al “Morreale – Proto” dopo una parentesi al Marina di Ragusa.

Nella mattinata odierna la firma di rito e la positiva chiusura dell’operazione in entrata.

Emanuel Gioia, giunto per la prima volta alla Cittanovese nella stagione 2016/2017, vanta con la maglia giallorossa tre campionati agonistici per oltre 70 presenze, di cui 55 collezionate in Serie D e arricchite da cinque marcature personali.

“Siamo felici del ritorno di Gioia a Cittanova – questo il messaggio della Società – e siamo certi che il ragazzo saprà riallacciare immediatamente il filo interrotto nei mesi scorsi. Nei confronti di Emanuel nutriamo stima e affetto sincero. Sentimenti che valgono per la dirigenza quanto per l’intera tifoseria. A lui consegniamo il nostro benvenuto”.