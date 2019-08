Ieri mattina a Palazzo San Nicola si è tenuto un importante incontro sul tema della pulizia del mare

e del territorio, che ha coinvolto i Comuni di Palmi e Gioia Tauro. Oltre ai sindaci Aldo Alessio e

Giuseppe Ranuccio, al tavolo erano presenti alcuni membri delle due Amministrazioni Comunali ed

il Comandante della Polizia Locale di Palmi Francesco Managò.

La riunione è stata convocata con l’intento di affrontare in maniera approfondita le criticità legate

all’inquinamento del mare e di tutto il territorio, analizzandone cause e possibili soluzioni. Nel

corso della discussione sono stati dunque toccati punti quali gli scarichi illeciti presenti su tutto il

territorio della Piana, la qualità e la regolarità del servizio di depurazione delle acque offerto dalla

IAM e la situazione dei fiumi Petrace e Budello. L’incontro è stato proficuo sotto diversi aspetti,

soprattutto in ordine alle plausibili soluzioni definitive da intraprendere.

Quali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni Comunali, i sindaci hanno assunto l’impegno

di approfondire tutti gli aspetti di questo grave problema, avviando congiuntamente alle autorità

competenti scrupolose attività d’indagine. Ranuccio e Alessio sottoporranno inoltre agli Enti

sovraordinati, Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria su tutte, la richiesta di

istituire un tavolo tecnico che, coinvolgendo anche la guardia costiera e tutti gli altri attori di

pertinenza, possa finalmente porre fine all’inquinamento ambientale sul territorio.

«Il lavoro per la tutela dell’ambiente e del territorio è serrato e costante – dichiarano i due primi

cittadini – Esso costituisce una delle maggiori risorse per la nostra terra e, per tali ragioni, è nostro

dovere difenderlo ad ogni costo da chi mette a rischio la sua salute».