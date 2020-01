In un incidente stradale perde la vita Manuel Ianni un ragazzo di 19 anni. La disgrazia si è abbattuta questa mattina a Gioia Tauro. Molto conosciuto in città per il suo impegno calcistico, faceva il piazzaiolo ed era ben voluto dalla sua comunità, lascia mamma e due fratelli .

Il giovane è morto a causa di un impatto con il guard rail per cause ancora da accertare lungo il tratto tra Palmi e Gioia Tauro.

Dopo l’impatto l’automobile su cui viaggiava il povero Manuel si è spenta e una pattuglia dei carabinieri non notandola, in viaggio nella stessa corsia di marcia, si è scontrata con il veicolo. Solo qualche contusione per i due militari.