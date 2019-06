Gioia Tauro, incendiata nella notte auto medico Cambareri La solidarietà dell'amministrazione comunale

L’amministrazione comunale esprime tutta la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia del dottore Saverio Cambareri per l’attentato subito questa notte, con l’incendio sicuramente doloso della propria autovettura, parcheggiata davanti al portone di casa e che a prima vista sembrerebbe il risultato di una esplosione. Se qualcuno pensa a un ritorno al passato, si sbaglia di grosso perché non lasceremo nulla di intentato per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e la loro libertà di pensiero, di impegno civile, politico e di azione. La città saprà respingere tutto ciò. Nella giornata di oggi chiederemo al Prefetto di Reggio Calabria la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica da tenere al Comune di Gioia Tauro.