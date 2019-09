Manifestazione di protesta stamattina davanti ai cancelli della Iam, la società che gestisce il mega depuratore di Gioia Tauro. Il malcontento, ancora una volta, informano gli organizzatori, è dovuto ai cattivi odori che l’impianto emana soprattutto di sera e che avvolgono quasi tutta la città. Nei giorni scorsi, infatti, i miasmi prodotti dall’impianto della Iam hanno allarmato i cittadini che si sono riversati davanti ai cancelli manifestando tutto il loro disappunto. Il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio si è subito recato sul posto attivando la Polizia di Stato e l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Una funzionaria documenterà oggi su quanto accaduto e redigerà una relazione che sarà poi spedita alla Procura della Repubblica. Saranno centinaia i cittadini ormai esasperati, tra i primi quelli del Quartiere Fiume, che insieme al sindaco scenderanno in piazza annunciando di essere pronti a fare di tutto per fermare le autobotti dirette alla Iam. Si tratta di autocisterne che provengono da molte Regioni italiane cariche di liquami, di percolato prodotto in molte discariche del Sud e di altro materiale ancora che viene depurato a Gioia Tauro in forza di un’autorizzazione della Regione Calabria.