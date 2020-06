In vista dell’imminente apertura della stagione estiva l’Amministrazione comunale promuove, per domenica 7 giugno, una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia.

Tale evento, condiviso a gran voce, già l’anno scorso da tutta la cittadinanza, viene riproposto per poter offrire alla città una spiaggia pulita e dignitosa per il suo migliore utilizzo.

L’ente, gravato da numerosi problemi che si sono acuiti ulteriormente dopo le ultime vicende che hanno coinvolto i nostri uffici, non riesce ancora oggi, a offrire tutti quei servizi necessari alla Città e ai suoi cittadini, nonostante gli enormi sforzi profusi dagli uffici.

Si rende dunque necessario, ancora una volta, uno impegno da parte di tutti, cogliendo anche l’occasione per riscoprire le opportunità date dal “fare rete” , dal riscoprire quel senso di comunità e dello stare insieme, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, che in quest’ultimo periodo è venuto meno a causa del virus che ha messo a dura prova il mondo intero.

Dunque si coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini a partecipare, con entusiasmo e orgoglio, domenica 7 giugno alle ore 7.00

L’appuntamento è presso la Terrazza sul mare, vi aspettiamo in tanti muniti di guanti, mascherine e rastrello.