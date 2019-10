L’Euronics Bruno di Gioia Tauro sta per regalare un evento sensazionale ai suoi clienti ed a tutti gli appassionati di fotografia: il 9 novembre 2019 dalle ore 10 e fino al termine dell’iniziativa, Canon, Nikon, Sony e Panasonic insieme per una giornata unica. Non è uno scherzo, infatti i 4 marchi leader al mondo nel campo delle macchine fotografiche e, più in generale, dell’era digitale si danno appuntamento presso l’Euronics di Gioia Tauro: ad ogni marchio sarà dedicato uno spazio proprio, per consentire a tutti gli appassionati di informarsi dettagliatamente sulla migliore tecnologia da acquistare.

Saranno allestiti set fotografici all’interno e all’esterno del negozio, affinché tutti gli appassionati possano testare la qualità dei 4 marchi presenti.

All’interno del locale saranno presenti due modelli professionisti, Diletta Currà e Fabio Mascaro, pronti a farsi fotografare per far sì che tutti i clienti possano ammirare i dettagli della fotocamera, la qualità delle luci e dei colori.

All’esterno, invece, i ‘modelli’ saranno moto ed automobili: grazie alla collaborazione con Barbaro Moto avremo motociclette da poter fotografare da ogni inquadratura possibile; grazie alla Proloco e al C. A. M. E. (Club Auto e Modo d’Epoca) di Gioia Tauro ci sarà l’esposizione di macchine d’epoca che renderanno ancora più affascinante l’intero evento.

Come ogni anno non mancherà la presenza fondamentale del club fotografico Fotoamatori Gioiesi “Michelangelo Marino” che grazie anche alla loro collaborazione contribuiranno alla buona riuscita dell’evento.

I Fotoamatori Gioiesi “Michelangelo Marino” costituiscono una realtà importante in Calabria , lo scopo è semplicemente quello di fare un po’ di cultura con la fotografia, lasciare dei bei ricordi della nostra cittadina e divertirci insieme esplorando e facendo conoscere a tutti, coi nostri scatti, il territorio che ci circonda.

La Digital Photo di Certo Nicola realizzerà le riprese ed il video di sponsorizzazione dell’evento, che sarà pubblicato nei giorni precedenti la giornata dell’evento sulla pagina facebook Bruno Euronics.

Tutto l’evento è organizzato da Gaetano Vicari, il responsabile clienti dello store di Gioia Tauro, in collaborazione con il personale di Euronics.