Matrimonio civile per Pina e Lina. Sono loro le prime due donne convolate a nozze in Calabria. Di fronte al sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, città in cui risiedono e lavorano da circa nove mesi, hanno pronunciato il fatidico “sì”. Il primo cittadino ha coronato mercoledì il sogno della 29enne e della 40enne d’origini napoletane che operano nel settore agricolo. Amici e parenti hanno partecipato alla cerimonia insieme ad un nutrito gruppo di residenti che si sono mobilitati per aiutare le due donne nei preparativi. Il ricevimento si è tenuto nel cortile dell’abitazione in cui convivono in via Giovanni XXIII alla presenza di circa 200 invitati. Un gruppo di cittadini gioiesi e di esercenti ha contribuito fattivamente a realizzare il banchetto e i dettagli dei festeggiamenti.