La nuova Amministrazione comunale di Gioia Tauro, nell’ottica che la cultura sia un valore imprescindibile sul quale puntare per accrescere il profilo sociale di una collettività, per il tramite dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, mediante la redazione di un apposito progetto, ha aderito al programma nazionale di promozione della lettura denominato “Nati per leggere”.

L’iniziativa, sposata con slancio dal Sindaco della Città Aldo Alessio, e fortemente voluta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Carmen Moliterno, particolarmente sensibile al profilo della crescita culturale delle giovani generazioni e profondamente persuasa del ruolo propulsore che l’istruzione prima e la cultura dopo svolgono, per la formazione di una classe civica di qualità, prevede lo svolgimento, anche presso la biblioteca comunale, di un programma di letture rivolto ai più piccoli allievi delle scuole di Città, nell’auspicio di appassionarli alla lettura e favorirne l’apprendimento, mediante l’acquisizione di un vocabolario più ricco, che gli renderà più agevole la comprensione dei testi scolastici e l’approccio all’apprendimento, riverberando effetti positivi sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con esiti significativi per tutta la vita adulta ed è auspicata come un momento utile per contribuire ad “educare” gli allievi alla lettura, affinché assaporino il gusto di avvicinarsi con piacere ai libri, per coglierne il fascino e le opportunità di formazione ed evasione che da essi promanano.

L’iniziativa verrà presentata nella giornata del 19 gennaio p.v., a partire dalla ore 16:00, presso la sala “Le Cisterne”, antistante la centralissima Piazza dell’Incontro, mediante una cerimonia d’apertura, alla quale saranno presenti, tra gli altri, le autorità militari, civili e religiose locali, il Garante Metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza Dott. Emanuele Mattia, la Presidente regionale della Commissione Pari Opportunità dott.ssa Cinzia Nava,il Presidente del Consiglio Reg.le della Calabria On. Le Nicola Irto, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria dott. Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla biblioteche del Comune di Reggio Calabria dott.ssa Irene Calabrò, il referente regionale ACP “Nati per Leggere” dott. Domenico Capomolla, oltre ai Sindaci, gli Assessori alla Cultura e Pubblica Istruzione ed i Dirigenti scolastici dei Comuni della Piana di Gioia Tauro.

Il calendario delle letture, conformemente al progetto presentato, da sottoscriversi, il prossimo 19 gennaio 2020, a cura dell’Amministrazione comunale, i pediatri, i dirigenti scolastici e le parrocchie, prevede uno svolgimento per tappe e fasce d’età, mediante una serie di incontri nel corso dei quali gli allievi, di volta in volta, verranno sollecitati e stimolati alla lettura.