I lavoratori impiegati presso il cantiere di Palmi in forza alla Locride Ambiente Spa, dopo numerosi tentativi bonari, legali, scioperi e vari incontri fra le parti tenuti presso la Prefettura di Reggio Calabria, ancora ad oggi vantano le retribuzioni relative alle ultime tre mensilità (settembre, ottobre e novembre);

Considerato il perdurare di tale situazione di stallo che aggrava il già forte disagio economico e sociale dei dipendenti e delle proprie famiglie che, proprio a ridosso delle festività natalizie, fanno fatica a gestire anche le piccole spese quotidiane necessarie per il sostentamento familiare;

Visto l’esito dell’ultimo incontro tenuto in prefettura in data 11/12/2019 alla presenza del Vicecapo di Gabinetto Dott.ssa Michela Fabio dove l’Azienda Locride Ambiente affermava di non poter procedere ad ulteriori pagamenti oltre al piccolo acconto di €300 concesso in quella data e l’impegno a corrisponderne un ulteriore di pari importo entro 10 giorni dal primo sulla mensilità di settembre nonostante avesse incassato l’intero importo della fattura del mese di settembre da parte del comune di Palmi;

Vista la disponibilità dimostrata dal Comune di Palmi nel sostituirsi all’azienda per il pagamento delle retribuzioni in favore dei dipendenti impiegati presso il cantiere di Palmi, i suddetti lavoratori chiedono di voler fornire i cedolini paga relativi alla mensilità di novembre al comune di Palmi al fine di potersi attivare la procedura di sostituzione dell’ente appaltante come previsto dall’ex art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207e modifiche intervenute ad opera del D. Lgs. 25/2017in vigore dal 17 marzo 2017.

Chiedono inoltre ai soggetti citati in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di voler intervenire per porre rimedio a tale situazione.

Pertanto, a rimostranza di quanto sopra, effettueranno un pacifico sit-in davanti i cancelli del termovalorizzatore di Gioia Tauro sito in c.da Cicena nello stesso comune nella giornata di mercoledì 18/12/2019 a partire dalle ore 08:00.