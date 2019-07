Gioia Tauro, visite ispettive a depuratore ed inceneritore Convocato al Comune un tavolo tecnico sulle questioni ambientali

Si è riunito ieri mattina al comune di Gioia Tauro un tavolo tecnico sulle questioni ambientali. Hanno partecipato i tecnici della Regione Calabria, della Città Metropolitana, il presidente di Ecologia Oggi, l’azienda che gestisce il termovalorizzatore, Eugenio Guarascio. Al termine dell’incontro è stata effettuata una visita ispettiva all’impianto di contrada Cicerna. Insieme al sindaco Aldo Alessio erano presenti gli assessori Giuseppe Romeo e Rocco Italiano. Diverse le questioni che sono state affrontate. Il primo cittadino ha chiesto di aggiornare la Valutazione strategica ambientale alla luce dei fattori di rischio che sono sorti sul territorio dalla costruzione dell’impianto fino a oggi. L’azienda si è impegnata a trasmettere in tempo reale i dati relativi ai fumi in uscita dal camino dell’inceneritore e a fare in modo che venga riattivata la centralina sulla qualità dell’aria. Questi ultimi dati torneranno a essere trasmessi sul display all’esterno del Comune.

“Con le attività di questi giorni abbiamo dato il via a un percorso che intendiamo proseguire costantemente. – ha detto il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio – Dobbiamo, attraverso la prevenzione garantire, la salute dei cittadini. Per questo motivo un gruppo di tecnici comunali avrà la possibilità di accesso all’impianto per verificarne il corretto funzionamento. Abbiamo chiesto all’azienda che lo gestisce – ha proseguito Alessio – che l’impianto sia visitabile dai cittadini calabresi almeno una volta al mese e che, in accordo con il Comune, vengano siglati protocolli d’intesa con le Università calabresi per studiare e innovare le tecniche utilizzate”.

Su richiesta dell’Amministrazione comunale e nell’ottica di un controllo serrato degli impianti presenti sul territorio, martedì mattina un gruppo di tecnici della Regione Calabria ha effettuato una ispezione all’impianto di depurazione di Contrada Lamia. Sono state riscontrate alcune criticità che saranno verbalizzate e depositate al Corap e al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. L’amministrazione comunale continuerà a lottare e a tenere alta l’attenzione su tutte le problematiche ambientali del territorio e non lascerà nulla di intentato affinché venga tutelato il diritto alla salute costituzionalmente garantito.