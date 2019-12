Con una comunicazione di pochi giorni fa il Commissario provinciale On.le Edmondo Cirielli sentiti i vertici del partito ha nominato l’avv. Luigi Greco, giovane professionista e persona dasempre impegnata nel sociale, Commissario del Circolo di Fratelli d’ltaliadi Gioiosa Jonica,al fine di svolgere tale compito nell’interesse del partito e della sua crescita. Il neo commissario,ha accolto da subito con grande entusiasmo e senso di responsabilità il ruolo che gli è stato assegnato, mettendosi a disposizione del partito e della comunità,iniziando incontri interlocutori con cittadini e simpatizzanti del movimento guidato dall’On.leGiorgia Melonial fine di far crescere sempre di più la sua presenza nel territorio.Un passo importante è già stato fatto alle scorse elezioni Europee portando, nel nostro comune, Fratelli d’Italia ad una crescita del 7,73% e passando quindi dal 3,88% delle politiche di marzo 2018 all’ 11,61 delle Europee di maggio 2019. In un momento storico in cui si registraun allontanamento generale dalla politica e dai sui veri valori, il nostro contributo sarà quello di essere presenti sul territorio ed a contatto diretto con i cittadini al fine di avvicinarli sempre di più alla linea politica del movimento, per una crescita costante e continua, non solo in termini numerici ma anche di supporto umano,al fine dipoter dare alla nostra comunità una voce in più sul territorio. Il neo commissario Luigi Greco, coglie l’occasione per rinnovare le propria soddisfazione per la nomina dell’ On.le Wanda Ferro come commissario regionale di Fratelli d’Italiavista la sua competenza serietà e spessore politico. Il circolo di Gioiosa Jonica è già a lavoro in vista delle imminenti elezioni regionali, certi che sarà l’ennesimo banco di prova dove vedrà Fratelli d’Italia nuovamente protagonista.