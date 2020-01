In occasione del Consiglio direttivo Nazionale dell’AIGA, che si è tenuto a Torino il 25 gennaio 2020, sono stati eletti i membri della consulta Nazionale dei praticanti avvocati. Un importante riconoscimento è andato alla dottoressa Roberta Bentivoglio di Vibo Valentia, già segretario della consulta dei praticanti avvocati della sezione di Vibo, con la nomina a Segretario Nazionale della stessa consulta. La Dottoressa Bentivoglio aveva presentato, in occasione del congresso ordinario dell’AIGA, svoltosi nel mese di ottobre a Messina, un’importante mozione di modifica della attuale disciplina sulla pratica forense, in favore della categoria dei praticanti avvocati, con il sostegno delle consulte dei praticanti di Bergamo e Novara.

Il neo Segretario Nazionale Roberta Bentivoglio ha dichiarato: la mia nomina giunge inaspettata e ha valore di riconoscimento del costante lavoro che i componenti della sezione della consulta dei giovani praticanti di Vibo Valentia svolgono con determinazione a sostegno della categoria dei praticanti. Ringrazio il Presidente Nazionale dell’AIGA Antonio De Angelis per il sostegno e per l’apprezzamento tributato al nostro lavoro. La mia nomina a Segretario Nazionale è un auspicio e, al contempo, uno stimolo per raggiungere altri importanti traguardi per i giovani praticanti.

Altre sfide e lotte ci attendono per contribuire a realizzare un contesto lavorativo migliore per i giovani praticanti che sono i professionisti di oggi e, soprattutto, saranno a breve i protagonisti del mondo delle professioni.