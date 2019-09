Girolamo Giovinazzo, il neo eletto rappresentante degli studenti al Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università mediterranea di Reggio Calabria, dopo la vittoria delle ultime elezioni tenutesi a maggio 2019, dove è risultato il primo degli eletti, è stato nei giorni scorsi nominato Presidente dell’associazione studentesca “Themis”. Da questo punto di vista, il direttivo e il gruppo tutto non ha avuto dubbi, individuando nel giovane grinta, passione, carisma e forza per portare avanti e alto il nome della associazione.

“Non è stato un anno per niente semplice – ha commentato Giovinazzo – ma ho avuto la fortuna di adattarmi subito grazie al mio carattere e soprattutto di incontrare le persone giuste che col tempo si sono dimostrate davvero amiche. Ringrazio tutti i membri del gruppo, in modo particolare Domenico Argirò ex Presidente dell’associazione e attuale Consigliere al Nucleo di Valutazione interna, che mi ha accolto come un fratello un anno fa e l’assessore Marco Fusà di Rizziconi anche lui ex rappresentante della mediterranea che ha concluso proprio quest’anno il suo percorso accademico (che mi hanno dato la possibilità di dimostrare le mie capacità) entrambi amici sinceri con cui c’è grande stima e rispetto reciproco. Ci tengo a precisare – ha concluso – che come ogni traguardo raggiunto questo è sempre e solo un punto di partenza, con la speranza e la volontà di poter fare qualcosa per rendere di nuovo grande la Mediterranea e la mia amata terra, la Calabria.