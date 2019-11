Ieri Approdonews ha documentato la situazione dei servizi igienici all’Istituto “Gemelli Careri”: la protesta è partita dalla disparità di trattamento tra gli alunni dell’istituto di Taurianova e quelli ospiti dell’istituto d’Istruzione Superiore “Severi” di Gioia Tauro. Per i primi condizioni igieniche pessime, bagni rotti e muri corrosi dall’umidità, per i secondi bagni nuovi e fornitissimi. Nelle scorse ore ha replicato il dirigente scolastico Ing. Pietro Paolo Meduri, spiegando di aver fatto le richieste alla Città Metropolitana, ma niente di fatto è stato ottenuto dal 2016 ad oggi.

Il comitato studentesco ha scritto al sindaco Scionti, in qualità di consigliere metropolitano, per chiedere un incontro risolutivo delle problematiche all’interno della scuola. Ultime indiscrezioni rivelano che un incontro verrà chiesto anche al presidente della Città Metropolitana Falcomatà.