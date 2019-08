Di Rosa Fameli Foti

Il cantante Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, un veterano della musica italiana, cantautore, rapper e disc jockey italiano. Divenuto famoso verso la fine degl’anni ’80, lanciato da Claudio Cecchetto, con i suoi primi successi rap. Romano, approda al Festival di Sanremo nel 1989 con la canzone dedicata a Vasco Rossi il suo idolo, il brano “Vasco” tratto dall’album “La mia moto”, che non ottiene la vittoria, ma il pubblico premierà l’artista con migliaia di dischi venduti e tanti giovani che lo seguiranno. Primi esordi su Radio DeeJay e l’Acqua fan di Riccione in dirette televisive estive, insieme ad amici e colleghi come Fiorello, che continuerà a frequentare come nell’ultimo JovaBeach del 24 luglio, in cui ha cantato, imitato e fatto cover di numerosi brani. Numerose collaborazioni con cantanti famosi ne faranno uno dei migliori compositori italiani attuali, basti ricordare la canzone “A Te” e “Tutto l’amore che ho”, “La tasche piene di sassi” ed una versione cantata dalla brava Giorgia. Quest’ultimo brano si aggiudica il premio Mogol nel 2011. Questa estate Jovanotti ha voluto movimentare tutte le più belle spiagge d’Italia, con un progetto colossale, che porterà musica e divertimento in diverse località italiane. Il 10 agosto 2019 toccherà a Roccella sul litorale ionico della Calabria. Attesi più di ventimila persone, sarà un momento di aggregazione giovanile e delle famiglie, amanti della musica e della natura. Il circo Jova Beach di Lorenzo ha già lasciati stupefatti numerosi fan che hanno apprezzato in altre spiagge questo mega evento-concerto iniziato il 6 luglio 2019 da Lignano Sabbiadoro. Momento da vivere interamente sulla spiaggia, in costume da bagno. Il Jova Beach toccherà ben 15 spiagge d’Italia, le più belle; spiagge libere per lo più con tante autorizzazioni comunali e demaniali per una festa che durerà un giorno intero. Ovviamente metterà in subbuglio la circolazione autostradale e sarà l’unico prezzo da pagare per un ricordo da incorniciare. Le misure di sicurezza saranno simili ad un G8 istituzionale; tanti blocchi e circolazione aperta solo ai residenti con permessi speciali. Mega struttura, più di 80 metri di lunghezza, 800 metri quadri di schermo al led con luci e colori pazzeschi, oltre che una passerella che collega ad un secondo palco lungo 70 metri, una realizzazione mai vista in nessun stadio italiano. Jovanotti regalerà una giornata dedicata alla musica che partirà alle ore 20.30 ma la festa party inizierà alle ore 16.00, con tantissimi ospiti. Il tutto nell’aerea Natura Village di Roccella. Prossime tappe 13 agosto a Policoro, 20 agosto Lido degli Estensi, 24 agosto Marebbe ( Bz), Cima Plan de Corones (2.275 mt), 28 agosto Lignano Sabbiadoro spiaggia bell’Italia e ultima tappa Viareggio ,in programma per il 31 agosto 2019. Poi seguirà un concerto evento a Milano Linate per il mese di settembre, presumibilmente per il 21. La scaletta dell’evento prevede sempre delle variazioni, come lo stesso artista ha dichiarato :<< non ci sarà una scaletta fissa, ogni giorno sarà modificata, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti e accendiamo la consolle, partiamo e non ci fermiamo fino alla mezzanotte. Tutto in riva al mare sulla battigia, con un palco enorme, più due palchi off dove nascerà la musica sempre nuova, per ballare e per celebrare di essere vivi come il mare>>.