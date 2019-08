di Sigfrido Parrello

PALMI – Dopo tanti anni ritornano i Ragainerba che, dopo il grande successo ottenuto con il brano “Voliri Volari” arrangiato in collaborazione con il gruppo Bunarma e dedicata alla Varia di Palmi del 2005, ritornano alla ribalta con la presentazione del singolo “Mbuttaturi”, dedicato alle storiche Corporazioni della Varia di Palmi: Artigiani, Carrettieri, Marinai, Bovari e Contadini. La Varia di Palmi ormai diventata il simbolo di Palmi e dell’intera Calabria, inserita nella lista del patrimonio orale ed immateriale dell’umanità dell’Unesco.

L’amore per la città di Palmi e per la Varia sono il motore propulsore che ha spinto la band palmese ad esprimere la loro musicalità ed il loro talento. I componenti sono: Vincenzo Misale (chitarra, lira, mandolino), Antonio Cogliandro (voce), Franco (voce rapper), Michele Misale (batteria), Gianfranco Mauto (fisarmonica), Roberto Aricò (basso), Alfredo Verdini (tamburello), Cristiano Turrini (cori), Giulia e Manuel Misale (cori Mbuttaturi). Il testo è di Antonio Cogliandro, le musiche sono di Vincenzo Misale e Gianfranco Mauto. La produzione artistica è della società EEA Publishing Roma, il tutto realizzato in collaborazione con AndreaCogliandroEventi.

Il brano “Mbuttaturi”, e il videoclip del regista palmese Andrea Battista Gibamuvis, sono stati donati alla Città di Palmi alla presenza del sindaco Giuseppe Ranuccio, al Comitato Varia alla presenza del suo presidente Saverio Petitto e all’Associazione “Mbuttaturi della Varia di Palmi” alla presenza del presidente Francesco Cardone e dei capo-stanga delle cinque corporazioni, Francesco Fagà, Tullio De Santis, Luigi Muratore, Marco Carnevale e Pasquale Aquino.

Il testo del brano ricorda le tradizioni e le radici della Città di Palmi, ricca di storia e cultura, nel solco della più pura tradizione popolare. I Ragainerba sono gli interpreti più genuini della tradizione folk di quella meravigliosa terra che è il Sud dell’Italia. La canzone ha già riscosso notevole successo, tutti la cantano, molti accessi sul sito e molte condivisioni su faceebook e Youtube (www.ragainerba.it).