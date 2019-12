Grandissima prova del dream team giallorosso dell’ASI sport Taurianovese. Gli atleti, tutti taurianovesi, cresciuti e svezzati fin da piccoli dalla scuola calcio ASI Sport e oggi galvanizzati da Mr Michele Coppola hanno dato vita a una prestazione maiuscola regalando al tecnico una vittoria beneaugurante per il futuro e che ha visto i ragazzi seguire in maniera impeccabile le strategie e gli input di Mr Coppola che ha dimostrato di aver subito compreso le potenzialita’ di ognuno degli uomini a sua disposizione e con i quali insieme ai due tecnici Miriello e Andreacchio ha preparato al meglio una partita che non solo doveva essere vittoriosa ma doveva servire a confermare il grande happening del collettivo e la capacita’ di adattarsi alle esigenze di gara senza cedimenti. Grandissima l’attesa anche fra i supporters accorsi numerosissimi al “Tony Battaglia” per la “prima ” di Mr Coppola. La gara contro la Mamerto onlus alla vigilia non si presentava assolutamente facile. I Mamertini sanno essere quadrati grintosi e reattivi. I giallorossi eseguivano alla perfezione le indicazioni che Coppola impartiva e in breve acquistavano il controllo della manovra a centrocampo e sfruttando abilmente le fasce laterali passavano in vantaggio con Arena ( autore di una doppietta) Ursida e Galluccio imponendo implacabilmente la legge di Mr Coppola ma lasciando agli avversari l’onore delle armi con un goal della bandiera che non offusca la maiuscola prestazione del dream team e giustifica la gioia travolgente del pubblico in tribuna, numerosissimo, caldo e trascinante con bandiere, tamburi e fumogeni da torcida carioca e, a fine partita, della intera dirigenza , di tutto lo staff tecnico che da Legato e Sisinni passando per Andreacchio e Miriello fino a giungere a Mr Coppola hanno contribuito a far si che il dream team giallorosso dei ragazzi taurianovesi si confermi come la grande rivelazione del campionato e che ora grazie a Mr Coppola entreranno nella dimensione giusta per affrontare – a breve- a testa alta e senza alcun timore reverenziale il Siderno: fortissima capolista accreditata di una rosa di atleti qualificatissimi contro i quali i giallorossi scenderanno in campo motivati e consapevoli di poter regalare a Mr Coppola e al Presidente Agostino Andreacchio una prestazione da ricordare in una stagione gia’ da incorniciare.