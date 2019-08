Un grandissimo successo per la Notte Bianca di Taurianova – Serata 30 e lode che si e’ svolta il 14 Agosto 2019 nella cittadina della piana con un boom di presenze di persone che sono arrivati da tutte le parti per assistere a questo evento.



La nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi e il Comune di Taurianova -Assessorato Eventi cittadini di promozione, sono riusciti a creare ed organizzare, un evento che ha fatto divertire dai piu’ grandi ai piu’ piccoli nonostante il tempo burrascoso e la pioggia caduta in serata in citta’, ha fatto si che l’evento continuasse facendo divertire e apprezzare le migliaia e migliaia di persone presenti.



Si sono esibiti artisti di strada, live in ogni angolo della citta’, esposizioni di auto e moto, mostre di quadri, Clown e moltissimo altro ancora, per poi concludere con il Live in piazza Macrì.

Una Nottata quindi all’insegna del divertimento, che ha visto protagonista la Citta’ di Taurianova.