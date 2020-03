Giovedì 5 marzo, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, si è recato in visita alla caserma “Stefano Cotugno” in via Tommaso Cannizzaro, sede del Comando Provinciale di Messina.

L’Autorità di vertice, accompagnata dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Riccardo Rapanotti, è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello t. SFP Gerardo Mastrodomenico.

Nel corso della visita, quest’ultimo ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della città metropolitana e degli altri comuni della provincia peloritana, le tematiche più rilevanti riguardanti le attività operative, nonché le questioni più importanti relative al personale e di natura logistica.

Il Comandante Generale ha, altresì, incontrato, presso i saloni del Circolo della Caserma, tutti gli Ufficiali in forza al Comando Provinciale di Messina ed ai Reparti dipendenti, ai quali ha sottolineato l’importanza del loro compito e la responsabilità che scaturisce dal loro incarico.

A seguire, dopo aver visitato la sede del Comando Provinciale ed i relativi lavori di ristrutturazione, attualmente in esecuzione, ha rivolto un saluto alla rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, ai delegati degli Organi di Rappresentanza del personale, nonché ai Presidenti delle Sezioni A.N.F.I. di Messina, Milazzo e Sant’Agata di Militello.

Infine, il Comandante Generale ha apposto la propria firma sul Libro d’Onore presso l’Ufficio del Comandante Provinciale, accompagnato dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale e dal Comandante Regionale Sicilia.