Le guardie ecozoofile di FareAmbiente Crotone hanno ritrovato le trappole e i richiami in un terreno di Isola Capo Rizzuto nel corso di mirati servizi antibracconaggio condotti nel fine settimana appena trascorso. FareAmbiente parla di una situazione che fa riflettere: “Solo due settimane fa, infatti, è stata rinvenuta anche una rete da uccellagione e un richiamo acustico – sempre nel territorio di Isola Capo Rizzuto – e mancano solo due settimane alla preapertura della stagione venatoria. Facciamo appello – sottolinea il Responsabile delle Guardie – alle associazioni di categoria ed ai tanti cacciatori onesti di denunciare prontamente tali atti qualora ne venissero a conoscenza”.

Il 5 agosto scorso, infatti, durante un servizio notturno di vigilanza anti-incendio boschivo, in un bosco di eucalipti di proprietà del demanio, sempre ad Isola di Capo Rizzuto le Guardie Ecozoofile avevano rinvenuto un richiamo acustico elettronico acceso ed in funzione con vicino “armata” una rete da uccellaggione. La rete era sistemata nei pressi di un laghetto. All’interno erano stati rinvenuti intrappolati e oramai privi di vita, un esemplare di civetta ed un esemplare di avifauna migratoria. La rete ed il richiamo erano stati sequestrati e ed era stata inoltrata un’informativa per reati di bracconaggio e maltrattamento di animali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.