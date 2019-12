Ci sono vari movimenti all’interno dei partiti per le candidature a consigliere regionale taurianovesi per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Soprattutto nel centrodestra. Da alcune indiscrezioni, Gullace e Biasi puntano ad essere candidati, in ogni caso a Taurianova, due sono troppi nella stessa lista. Salvini e Invernizzi, chi sceglieranno tra i due? Gullace è stato commissario della Lega per la provincia di Reggio Calabria, iscritto dalla prima ora al partito di Salvini. Lo stesso non è ancora in campagna elettorale in attesa delle decisioni romane e calabresi, diversamente Biasi “sponsorizzaro” da Spirli, è già in campagna elettorale. Chiariamolo, sono solo voci che attendono delle conferme. Per il resto a Taurianova i politici locali sono tutti posizionati per appoggiare Arruzzolo, D’Agostino, Gelardi, Imbalzano, Irto , Occhipinti , Giannetta, Fazzolari, Cascarano e Pedà.