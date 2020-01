Di Luigi Mamone

Un film intenso, che dal primo all’ultimo fotogramna prende lo spettatore e lo cala nella dimensione umana, emotiva ed affettiva oltreche politica dell’esule Bettino Craxi. Una narrazione corale non priva di alcune soluzioni narrative assolutamente geniali e capaci grazie anche alla bravura di Pierfrancesco Favino di offrire un Craxi assolutamente vero e umano nelle sue fragilita’ e nelle cuspidi di un carattere aduso alla conduzione verticistica: da leader di un partito e da vero statista travolto suo malgrado dalla furia giustizialista di un periodo non ancora pienamente decifrato della nostra storia recente e che ‘ riduttivo anche se non improprio qualificare come la stagione di Mani Pulite, e dietro la quale si nascondevano strategie politiche di registi che mal sopportavano le aperture di Craxi verso le realta’ arabe nordfricane e medioorientali e di una trasformazione radicale del partitismo della prima repubblica alla quale fece poi seguito il referendarismo ottuso di Mario Segni e che sfocio’ in anni in cui l’Europa prendeva corpo e l’Italia cambiava volto e pelle in un sistema elettorale destinato a creare una nomenklatura nuova: casta di nuovi padroni dell’Italia senza peraltro rimuovere gli istinti di corrutela che Mani Pulite era convinta di aver sdradicato ma che invece si riproposero in maniera diversa e piu’ personale. Il film e’ un unicum narrativo pregevole ben collegato dentro una story board che partendo da una narrazione assolutamente storica usa come collante personaggi guida e allegorie capaci di suscitare emozioni intense e lacrime ritornando nel subconscio onirico del morente, indietro nel tempo all’infanzia e alla gioventu’ di una Milano che figuratamente domina dall’alto del Duomo e poi l’incontro venato di echi montaliani con l’ombra del padre che dopo aver tanto atteso accoglie il figlio che ritorna dopo aver valicato il ponte dell’Arcobaleno e il Craxi bimbo che nei momenti cardinali rompe i vetri con la fionda Solo in pochi momenti ( l’incontro con l’amante in una stanza d’albergo, la scomparsa dell’enigmatico Fausto al passaggio di un gruppo di enduristi e nel delirio preagonico l’uomo stanco e sconfitto che viene dileggiato da due guitti d’avanspettacolo) vi e’ un calo della tensione narrativa frutto di un dialogo difficile e freddo nella prima scena, di una scelta narrativa allegorica nel secondo e di una truculenza d’insieme,distonica con il lirismo narrativo, nel terzo. Scelte che pero’non intaccano la bellezza di un film che merita ampiamente grandi lodi e da tono e vigore ad una cinematografia troppo facilmente preda di effetti utili solo a far cassetta. Notazione finale per le musiche di Piovani sempre d’altissimo livello e di vigore tale da consentire ad Hammsmet di poter essere classificato come una delle migliori opere italiane del nuovo secolo.