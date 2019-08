Di Rosa Fameli Foti

Grande successo nella serata del 5 agosto 2019 a Palmi, presso l’anfiteatro località Motta Marinella, per gl’attori Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, dalla tv al teatro solo un passo. Direzione artistica di Carmelo Ferraro e Gabriele Schifanella. Una riunion questa di Gigi e Andrea tanto attesa; ci hanno allietato con le loro gag, battute collaudate che amplificano la risata. Dalla classica mamma che tesse la lana, figura inventata da Andrea: preoccupazioni di una madre che sfociano in tutte le situazioni di ogni giorno, sempre attuale. Tante le trasmissioni fatte in tv: bellezze al bagno, domenica in, buona domenica, festival di Sanremo, Premiatissima, Risatissima, Grand Hotel, sabato al circo ed anche una fiction con Vianello e Sandra Mondaini, Cascina Vianello. E poi tantissimi film ben 60, con il mitico Lino Banfi ( l’Allenatore nel pallone, Acapulco, Anni 90, Vacanze di natale, etc) e tanti cine panettoni. Poi un’altra fiction Don Tonino su Mediaset, l’attuale Don Matteo diciamo, una bellissima serie a puntate. Gigi e Andrea sono anche musicisti: Andrea pianista e Gigi chitarrista. Insieme a Francesco Guccini hanno aperto un’osteria cabaret dove Francesco cantava le sue canzoni e Gigi e Andrea aprivano le danze con le loro gag. Andrea è felicissimo del grande afflusso di pubblico, per lui un caldo abbraccio virtuale, ma dice che una volta il pubblico era diverso con più voglia di divertirsi, oggi far ridere è comunque una grossa impresa. In ogni caso la risata c’è stata, tutto il pubblico ha partecipato interagendo con gli artisti romagnoli. Gigi e Andrea sono felici di esser approdati in Calabria, hanno moltissimi amici calabresi ed amano questa terra ricca di sapori e colori forti e decisi. Andrea prende la parola: << la Calabria è bellissima, la gente si è divertita tanto, tutti i miei amici quasi tutti sono di questa terra e ci sentiamo spesso anche con le video chat. La cosa più importante è che il pubblico abbia risposto bene. La risata è contagiosa, ho notato che si è molto divertito e noi con loro>>. Abbiamo chiesto quale sia la cosa più bella di questo lavoro ad Andrea: << il momento più bello è fare le serate live con Gigi, il contatto con il pubblico>>. Anche Gigi conferma le parole di Andrea: << sono felicissimo della risposta del pubblico e spero di tornare presto qui in Calabria>>.