Si è appena concluso l’incontro a Roma con il Sottosegretario alle Infrastrutture Sen. Salvatore Margiotta nel quale i Presidenti dell’Assemblea e del Comitato dei sindaci della Locride, Caterina Belcastro e Giuseppe Campisi, unitamente ai Sindaci di Locri e San Luca, Giovanni Calabrese e Bruno Bartolo, accompagnati da Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca, promotore dell’incontro, si sono confrontati sullo stato di avanzamento dei lavori delle principali arterie della Locride.

Dal confronto si è avuta conferma dello stanziamento di 130 milioni di euro per il prolungamento di alcuni tratti della strada statale 106 che riguardano Caulonia-Monasterace e Locri-Ardore, risorse importanti ma non sufficienti per le necessità del nostro territorio.

Nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il Compartimento Anas Calabria il cui responsabile è stato contattato telefonicamente per definire le modalità del tavolo, con il coinvolgimento della Regione Calabria attore-attuatore principale degli interventi programmati e richiesti.

Continua l’azione dei Sindaci al fine di trovare una adeguata soluzione alle tante criticità che attanagliano il nostro territorio.