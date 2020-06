I comitati del dissenso alla venuta del capo della Lega Matteo Salvini,a Maropati hanno organizzato, in occasione della presenza del Leader Leghista una pacata e pacifica manifestazione di dissenso nei pressi del campo sportivo, passaggio obbligato del Senatore per raggiungere la struttura “Futura” che ha ospitato l’evento.

Sono stati esposti nei pressi del punto verde del Boschetto bandiere tricolori e del PSI e uno striscione con su’ scritto “Salvini Maropati non si Lega”. Inoltre nello spazio dello stadio occupato e controllato da una presenza massiccia di forze dell’ordine,i manifestanti hanno intonato “Bella ciao” e fischiato l’arrivo della macchina che conduceva Matteo Salvini.

Aldo Polisena e Domenico Scarfo’ dei comitati organizzatori della democratica protesta hanno spiegato ai presenti i motivi della manifestazione:”Salvini-e’stato detto-non lo vogliamo perche’ Maropati vanta una grande tradizione democrtatica e socialista e ripudia il razzismo,il fascismo e il populismo che non possono mai essere le soluzioni per il riscatto del Sud.”