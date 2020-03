Ikea ritira dal mercato un milione di comò Kullen

Nuovo richiamo negli Stati Uniti per i prodotti targati “IKEA”. Questa volta si tratta delle famose cassettiere a tre diretti Kullen. Secondo la US Consumer Product Safety Commission (CPSC), le cassettiere Kullen ritirate sono instabili e possono ribaltarsi se non ancorate al muro, il che potrebbe provocare la morte o gravi lesioni ai bambini. Sfortunatamente, si sono verificati sei incidenti di ribaltamento delle cassettiere Kullen senza angolo, due dei quali hanno provocato lievi ferite. Ma i potenziali pericoli sono più gravi: si stima che un bambino venga portato al pronto soccorso ogni 24 minuti e un bambino muore ogni due settimane, a causa di un infortunio causato da un ribaltamento di mobili o da una caduta TV. La cassettiera è stata venduta esclusivamente nei negozi Ikea a livello nazionale e online da aprile 2005 a dicembre 2019 per circa 60 dollari. Se possiedi una cassettiera Kullen, smetti immediatamente di usarla se non è ancorata correttamente al muro e mettila in una zona lontana dai tuoi piccoli. Secondo il CPSC, i consumatori dovrebbero contattare Ikea per un rimborso completo o un kit di ancoraggio gratuito. Per le famiglie interessate a restituire la cassettiera per un rimborso, il rivenditore accetterà i resi di persona o organizzerà il ritiro gratuito. Coloro che scelgono di ordinare un kit di fissaggio a parete possono installare da soli l’ancoraggio o contattare Ikea per un servizio di installazione domiciliare gratuito una tantum su richiesta. Non sei sicuro di possedere questo comò esatto? La cassettiera a tre cassetti Kullen è venduta nei colori marrone-nero o betulla. L’annuncio fatto mercoledì, con la US Consumer Product Safety Commission (CPSC), sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, arriva due mesi dopo che il famoso rivenditore svedese ha accettato di pagare 46 milioni di dollari ai genitori di un bambino di 2 anni ucciso da un cassettone Ikea Malm in California nel 2017. Il richiamo viene effettuato anche nel mezzo di una raffica di ritiri di prodotti d’arredamento a causa del rischio di ribaltamento. L’Italia al momento non è interessata dal richiamo.