In occasione della XIX Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il prossimo 21 settembre, nasce a Cassano l’Associazione amici “Alzheimer nel cuore”, su iniziativa di familiari e di persone che hanno vissuto e vivono l’esperienza di questa malattia. Lo scopo è sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle patologie più invalidanti e drammatiche dei nostri tempi, caratterizzata da un impatto socio economico pesantissimo. I malati di Alzheimer e di altre demenze sono oggi stimati 36 milioni nel mondo, un milione nel nostro Paese, numeri destinati ad aumentare drammaticamente nel giro di pochi anni. Il morbo è la forma più comune di demenza senile, caratterizzata da un progressivo declino della memoria e di altre funzioni cognitive, uno stato provocato da una alterazione delle funzioni cerebrali che implica serie difficoltà per il paziente nel condurre le normali attività quotidiane.

La malattia non è un dramma soltanto per il malati, che rischiano persino di dimenticare chi sono i propri cari, ma anche per le famiglie, sulle spalle delle quali spesso grava la quasi totalità dell’assistenza. Anche nel territorio di Cassano, di fronte a questa emergenza, famiglie medici, ricercatori, associazioni e istituzioni sono chiamati ad agire insieme per dare risposte concrete ai bisogni dei malati e dei loro familiari. E’ urgente migliorare i servizi creando una rete assistenziale intorno al malato e alla sua famiglia che non lasci soli ad affrontare il lungo e difficile percorso della malattia, attraverso un qualificato servizio di assistenza domiciliare integrata e dell’applicazione effettiva della Legger Regionale che recepisce il Piano Nazionale sulle demenze, strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. A tal fine, la neonata associazione, ha chiesto di essere affiliata alla Federazione Alzheimer Italia per mettere a disposizione ai cittadini consulenze gratuite medico – scientifico e sarà cura degli amici “Alzheimer nel cuore” per ogni utile informazioni attraverso un’apposita pagina facebook.