Lino Barbieri farà tappa a Taurianova nella serata di martedì 27 agosto, alle 22.30, in Piazza Macrì, dove sarà il protagonista di “Misto Lino”, un recital comico di Lello Marangio “L’ambiguità del mondo moderno”. I suoi costumi, i suoi paradossi, i fatti che evocano una satira spontanea ma non comune. “Misto Lino” non è un insieme di battute-tormentoni, non un monotono collage di sketch, nemmeno una lista ripetitiva di freddure. Il plot del nuovo spettacolo di Lino Barbieri, come dichiarato dall’attore, è “un pretesto per raccontare il tessuto sociale e l’attualità nella quale viviamo oggi”.