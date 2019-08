di Fameli Foti Rosa

Il cantautore palmese Pasquale Foti ha scritto una dedica speciale alla Varia di Palmi (Rc), dal titolo “Viva la Varia”, un’icona della festività, con un ritmo incalzante e ritornello molto orecchiabile. Da un progetto nato nel 2013, un disco interamente dedicato alla Varia (in collaborazione del Comune e Proloco). La canzone apre il cd ed è cantata dalla figlia Aurora, ai tempi aveva soltanto 10 anni. Una bellissima poesia che ripercorre la vita dell’inventore Giuseppe Militano, e tutte le fasi di costruzione della macchina a spalla. Qualche domanda all’artista:

Come ti è venuta questa idea di dedicare una canzone alla Varia?

“Una mattina, appena sveglio, mi è nata l’idea per questa canzone; parla dell’assunzione della Madonna in cielo, non tutti conoscono il vero significato della festa. Poi spiega chi ebbe l’idea della macchina a spalla, alta ben sedici metri”.

Giuseppe Militano ti ha ispirato?

“Un vero genio palmese, ai tempi neanche il motore era presente a Palmi. Lui riuscì a creare un meccanismo che fa muovere con un movimento, tutto un sistema d’ingranaggi. Questo descrive l’universo che gira sulla terra. Su di essa la Madonna, il Padre Eterno, gl’angeli, la luna, il sole e le stelle. La canzone è una sintesi di tutti questi punti cardine”.

Che significato ha secondo te questa canzone?

E’nata per dare un personale messaggio a tutte quelle persone che partecipano ai festeggiamenti, senza saperne il significato. “Viva la Varia, Viva la Varia esti nà festa antica e centennaria, Viva la varia, viva la Varia, la gente guarda e ride a faccia all’aria!”. Questa significa: ci sono molte persone inconsapevoli di ciò che si va a festeggiare, ma nonostante tutto sono felici di essere presenti all’evento”.

Nella seconda strofa ci parli di Giuseppe Militano e le sue idee?

“Certo, ricordo tutte le cose importanti che Militano fece: era un mastro artigiano, inventore, ideatore della Varia. Nel testo io lo descrivo molto bene e invito le persone a raggiungere Palmi verso la fine di agosto, per assistere a questa meravigliosa festa creata da tanto ingegno”.

Cosa ne pensi della piccola Varia? Ha un significato simile a quella originale?

“Ovviamente anche i bambini sono spinti da una coscienza d’appartenenza ad una comunità. Uno scambio generazionale, che porta avanti le tradizioni, le quali non devono essere dimenticate. Mi piace molto tutto questo, l’importante che resti solo un gioco e che non diventi una macchina per sfornare falsi idealismi”.

La canzone dedicata al Padreterno è una dedica ironica?

“È una canzone allegorica; in sintesi dedicata a tutti coloro aspirino a fare il padreterno, ma solo per un giorno, non per sempre. Anche se non potrà mangiare quel giorno sarà comunque felice, perché avrà la sua tanto desiderata veste bianca”.

Che cosa vuoi dire ai giovani che si avvicinano per la prima volta a questa festa?

“Vorrei consigliare di non prendere questa festa come unica occasione per sentirsi legati a Palmi, ma di coltivare giorno per giorno questo sentimento, affidandosi alla religione, cercando di non perdere la giusta via. Le tradizioni non vanno abbandonate, ed è giusto conservarle e mantenerle vive (http://youtu.be/6x3F1ljcCrQ )>>.

Questa canzone “Viva la Varia” è una semplice dedica o un inno?

“Quando la creai esisteva già una canzone che venne inserita come inno della festività, la mia è una semplice dedica. E’ stata presentata al Comune in collaborazione con la Proloco di Palmi e accetta e premiata con un riconoscimento speciale dal Sindaco Giovanni Barone; potete ascoltarla sui canali you tube nella page“Pasquale Foti Calabrisound folk band”http://youtu.be/FQLhGjZvjzg, e nei vari canali social facebook, Twitter, Instagram”.

Calabrisound? Quando è nata?

“Nasce più di venticinque anni fa, ero un ragazzo quando cominciai la mia collaborazione con l’amico e artista Gianni Penna, con lui scrissi, musicai con la mia chitarra e incisi la nostra prima cassetta “Calabrisandu”, un viaggio tra sapori e colori della nostra terra, Palmi. Verso gl’anni 2013 iniziai un nuovo percorso con mia figlia Aurora (cantante e polistrumentista) e l’amico fisarmonicista Alessandro Tripodi (cantante e polistrumentista), che mi affiancano sui palchi. L’amico Gianni fù lui a pensare a questo nome “Calabrisound” o “Calabrisandu” italianizzato; Giovanbattista, il suo vero nome, non lo dimenticherò mai per il suo estro, purtroppo mancato prematuramente. Rimane in ogni caso il mio compagno d’arte e da lassù ci osserva sicuramente divertito e felice”.