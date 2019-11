Il carrello collassa, atterraggio da brivido ad Odessa in Ucraina. Video

Il 21 novembre sono stati attimi di terrore quelli vissuti durante l’atterraggio dai passeggeri del volo TK467 della Turkish Airlines diretto ad Odessa, Ucraina: una volta a terra, il carrello anteriore si è rotto collassando e l’aereo strisciando si è adagiato dopo avere danneggiato la pista. Il velivolo, un Boeing 737-800 (TC-JGZ) con 5 membri dell’equipaggio e 130 persone a bordo, era partito da Istanbul, Turchia, diretto all’aeroporto ad Odessa: come mostrano le immagini girate da un passeggero, quando l’aereo ha toccato terra, il carrello anteriore centrale è collassato facendo strisciare paurosamente il velivolo, danneggiando la pista. Sono stati gli stessi passeggeri, tutti illesi, ad applaudire e a complimentarsi con il comandante. I passeggeri sono stati quindi evacuati e fatti scendere attraverso gli scivoli e trasferiti nella sala d’emergenza. Così i tecnici dello scalo ucraino si sono messi al lavoro per riparare il tratto danneggiato della pista che si trova proprio al centro del percorso di decollo e atterraggio. L’agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta e inviato due ispettori per offrire assistenza alle indagini per capire cosa sia successo. Dalle prime informazioni ricevute dall’autorità aeroportuale e da una prima ricostruzione dell’accaduto, fermo restando che l’inchiesta tecnica verrà condotta, l’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato causato dal cedimento del carrello anteriore nella fase di atterraggio. L’operatività dello scalo ha continuato ad essere garantita con le altre piste e non si sono registrati ritardi. Ecco la clip con la ricostruzione dell’incidente pubblicata su un link di YouTube all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=93WUxrotlgk.