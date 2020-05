Dopo alcune situazioni cavillose e un susseguirsi di condizioni quasi da “scaricabarile” delle responsabilità, in un momento così particolare per la salute pubblica, una bella notizia a Taurianova, ovvero che il Centro Vaccinazione è salvo e resterà nella città.

Non sarà più nell’edificio dell’ex Giudice di Pace, ma è stato trasferito in un immobile confiscato alla ‘ndrangheta.

In questi giorni da quando si era paventato il rischio della chiusura, fin da subito il Commissario Prefettizio dott.ssa Antonia Surace, insieme al responsabile dell’ufficio tecnico arch. Antonino Bernava, si sono mossi per porre rimedio a una situazione delicata la quale rischiava di far perdere l’ennesima struttura sanitaria.

È la netta dimostrazione che quando le cose si vogliono fare, trovano sempre il modo e le soluzioni al problema.

Con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 27/05/2020, si è individuata la nuova sede del centro vaccinale “ubicata al piano terra rialzato dell’edificio sito in Via Madonna Addolorata trav. II n. 20”.

Da evidenziare che appena la questione del Centro Vaccinazioni stava diventando critica, la stessa dott.ssa Surace si era già prodigata, dando comunicazione privata al sottoscritto e che in pochi giorni erano venuti a fare il sopralluogo dei locali i tecnici dell’Asp di Reggio Calabria, così da attendere nel divulgare la notizia fino a che non diveniva ufficiale, cosa che lo è oggi con la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune.

Da queste piccole cose che poi tanto piccole non lo sono, in virtù del fatto che già si parla di elezioni, com’è giusto che sia, per il rinnovo del Consiglio Comunale, la politica locale, quella dei nomi da aspiranti sindaci della città dovrebbe trarre beneficio e insegnamento da questi gesti di interesse, i quali provengono da un viceprefetto inviato a fare il commissario prefettizio in un Comune e che non è solo un apparato burocratico ma, al contrario, è presente sul territorio affrontando le problematiche appena si presentano. Oltre al fatto che, e chi scrive ne è testimone diretto, ascolta ogni proposta affinché le cose vadano come devono andare per il meglio, di volteriana memoria per chi ha letto il Candido.

Ma c’è di più, noto gli impiegati comunali, lo stesso segretario comunale, in questo caso, l’arch. Bernava, svolgere le loro mansioni con più tenacia e passione, perché in fondo come c’è stato modo di dire, sono loro il motore che fa camminare una macchina comunale. Visti poi lo spessore politico, guai se non ci fossero loro. Dai responsabili per finire a tutti i dipendenti.

Anche questa è superata e finalmente, c’è una struttura di fondamentale importanza che resta a Taurianova. E così sia…nella speranza che le elezioni saranno il più tardi possibile!

La delibera del Commissario Prefettizio dott.ssa Surace

Delibera Centro Vaccinale