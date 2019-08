Riceviamo e pubblichiamo

Carissimi Fedeli,

è con animo commosso che scrivo la presente, non per dirvi addio e neppure arrivederci, tanto sarò sempre tra di voi, ma per proclamarvi con tutte le mie interiori energie, nel momento in cui lascio la guida della Parrocchia, che nei miei cinquantadue anni di parroco, vi ho amati con tutto il mio cuore e continuerò ad amarvi, perché fin dal primo momento del mio ministero voi siete stati parte della mia vita.

Come dimenticarvi? Molti di voi sono stati da me battezzati, confessati, comunicati, cresimati, sposati. Ho battezzato e sposato i vostri figli e ad alcuni anche i nipoti. Ho benedetto, dando l’estremo saluto, tante persone a voi e a me care. Si è trattato di un intreccio di vita indissolubile. Nelle pagine seguenti, che pubblicherò in un opuscolo di cui farò dono a tutti, con amabile simpatia aprirò il mio cuore e parlerò, a volo d’uccello, dei cinquantadue anni vissuti insieme e intensamente, con alti e bassi, come è proprio della nostra natura umana.

Il mio successore è Don Cesare Di Leo, un confratello preparato spiritualmente, pastoralmente e culturalmente. E’ abbastanza giovane. Saprà farsi amare e vi amerà in Cristo. Don Cesare ha svolto finora egregiamente il ministero di parroco nelle due comunità cittadine di Anoia e contemporaneamente assolve il compito di Cappellano degli Ospedali Civili della Piana. Una cosa sola vi chiedo: accogliamo il nuovo Parroco con gioia e letizia e, come farò io, mettetevi tutti a sua disposizione, perché insieme possiamo proseguire un cammino degno dei veri discepoli del Divino Maestro e impegnarci a fare della nostra parrocchia una comunità ecclesiale che vive in comunione con Dio e i fratelli.

Infine, vi rivolgo un duplice invito a voler partecipare:

– Domenica 29 settembre 2019, alle ore 18.00, alla Santa Messa di conclusione del mio mandato di parroco.

– Giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 18.00, all’immissione a nuovo parroco della nostra parrocchia di Don Cesare Di Leo.

Restiamo sempre uniti nella preghiera, per poter un giorno, quando Dio vorrà, ritrovarci insieme a godere della beatitudine eterna nella contemplazione del mistero di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Don Alfonso Franco