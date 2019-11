Il Comune di Cittanova sarà Ente capofila per i progetti del Servizio Civile Universale. A comunicarlo la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il suo Dipartimento per le Politiche Giovanili e l’SCU con apposito decreto dello scorso 14 novembre.

Con tale provvedimento, il Municipio cittanovese si porrà come riferimento principale per la progettualità e il coordinamento dei progetti di Servizio Civile Universale riguardanti undici Enti di accoglienza (Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Molochio, Varapodio, Sinopoli, Rizziconi, Gioia Tauro, Nicotera, San Ferdinando, Scido e Oppido Mamertina): sessanta sedi di attuazione verranno coinvolte nei percorsi e quindici figure professionali accreditate ne animeranno i contenuti e gli obiettivi.

Senza dubbio, un ulteriore salto in termini di qualità e prospettiva per il Comune di Cittanova, da anni esempio virtuoso di programmazione nel campo delle politiche giovanili e della formazione.

“Questa notizia ci riempie di orgoglio – ha affermato il Sindaco Francesco Cosentino – e ci attribuisce una nuova responsabilità rispetto alle comunità del territorio e, in particolare, verso le fasce più giovani della popolazione della Piana. Da anni questa Amministrazione comunale, in piena sinergia con gli Uffici dell’Ente, si rende protagonista di importanti progetti dedicati al Servizio Civile. Decine di ragazzi del territorio hanno avuto la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza ed oggi, alla luce del nuovo risultato acquisito, possiamo rilanciare il ruolo di Cittanova affinché sempre più giovani possano partecipare ai progetti di crescita e arricchimento collettivo e individuale. La sfida – ha concluso – è allargare il raggio di azione ulteriormente, allacciando nuove sinergie e mettendo insieme conoscenze e competenze diffuse. Un grazie va rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attenzione dimostrata e, contestualmente, ai dipendenti del Comune di Cittanova, virtuosi protagonisti di un lavoro quotidiano e proficuo al servizio del paese e del territorio”.